Italia, Intesa: l'industria è tornata a frenare il PIL a fine 2023

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Laha calando di -1,5% m/m e -3,1% a/a , con l'industria che "è tornata a frenare il PIL a fine 2023, il che segnala rischi al ribasso sulla nostra stima di una". Lo afferma la Direzione Studi e Ricerche di, aggiungendo che "i rischi sulla nostra previsione di un PIL italiano in crescita di 0,7% nel 2024 appaiono oggi orientati al ribasso".L'output risulta ora(prima della guerra in Ucraina) e di -2,6% rispetto a febbraio 2020 (prima dello shock pandemico).L'analisi di Intesa, firmata dall'economista Paolo Mameli, evidenzia che gli unici settori in crescita sono quelli che ancora godono della spinta derivante dalla(farmaceutico e mezzi di trasporto), mentre sia i comparti più legati alla domanda che, soprattutto, quelli energivori, restano in ampia contrazione.A meno di un vigoroso rimbalzo a dicembre, la produzione industriale è in rotta per una, dopo che nei tre mesi precedenti si era interrotto il trend di caduta che era iniziato nell'estate del 2022."Peraltro, la contrazione nell'industria in senso stretto potrebbe essere compensata da un contributo positivo dellevista la corsa al completamento dei lavori legati al Superbonus - si legge nella ricerca - anche le evidenze aneddotiche legate all'attività neinella stagione natalizia appaiono incoraggianti".