Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

energia

Home Depot

Microsoft

Wal-Mart

Salesforce

Walgreens Boots Alliance

Intel

Dow

American Express

Intuitive Surgical

Palo Alto Networks

Atlassian

Meta Platforms

Lucid

Walgreens Boots Alliance

Globalfoundries

American Electric Power Company

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, in attesa del dato di oggi sull'inflazione, cruciale per indirizzare le prossime mosse di politica monetaria della Fed. Il, termina a 37.696 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.783 punti.Poco sopra la parità il(+0,69%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,68%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,17%),(+1,00%) e(+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,01%.Al top tra i(+3,06%),(+1,84%),(+1,24%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,68%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,21%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Tra i(+10,27%),(+5,23%),(+3,83%) e(+3,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,68%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,89%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 202K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,3%; preced. 0,9%).