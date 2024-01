Scuola, l'Anief contesta il dimensionamento scolastico che mette a rischio PNRR

(Teleborsa) -lancia un appello perche mette. "Ci sono scuole che hanno avuto finanziati i progetti del PNRR per tre anni, ma che secondo gli accorpamenti previsti dal dimensionamento ora previsto, a metà percorso perderanno la loro autonomia: quindi saranno altri istituti a gestire quei fondi. Non vi sembra un paradosso? Non pensate che tutto questo possa creare dei contraccolpi?”", denuncia, presidente nazionale, nel corso dell’incontro svolto tra le organizzazioni sindacali e i dirigenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito presso il docastero di Viale Trastevere.Ne corso dell'incontroalla luce delle novità incluse nel decretoche riduce momentaneamente diil numero di accorpamenti ma conferma gli altri centinaia previsti dalla legge di bilancio 2023.Il leader dell’Anief ha ricordato che "ildelle scuole autonome determinate in base al numero di alunni iscritti e del numero di classi. Invece, ci siamo ritrovati con ladella Legge 111 del 2011, addirittura"Io però, perché c'è stata anche una sentenza della Consulta che dice il contrario. Sarebbe bene rivedere questo con la Commissione Europea, in futuro in fase di ridefinizione degli obiettivi", prosegue Pacifico, spiegando "con il decreto Milleproroghe abbiamo introdotto: si tratta di, però bisogna comunque risparmiare dalle reggenze".Il sindacalista ha poi annunciato che lproverà a sollecitare altre modifiche del Milleproroghe, per cercare di salvare più dirigenti possibili.Pacifico ha quindi ricordato che ": sarebbe bene che invece si confermi. Come riteniamo che anche migliaia di assistenti tecnici e amministrativi abbiano il loro contratto", perché "ci sono, almeno fino al prossimo 15 aprile".