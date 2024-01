Toscana Aeroporti, 8,2 milioni di passeggeri nel 2023. Quasi recuperato pre-Covid

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha comunicato che nel 2023 sono statidal Sistema Aeroportuale Toscano, in crescita del +21,8% sul 2022 e in recupero del 99,1% sui livelli di traffico record pre-covid del 2019.In aumento sul 2022 sia i(+13,1%) che il(+3,6 punti percentuali) passato dall'80,1% del 2022 all'83,7%. Nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 sono stati registrati i rispettivi record storici di traffico mensile. Con 947.497 passeggeri il mese di luglio 2023 è il miglior mese di sempre nella storia del Sistema Aeroportuale Toscano.Sonoi passeggeri transitati dall'aeroporto di Pisa nel 2023, in aumento del +13,7% sul 2022 edel 2019. La crescita del traffico consuntivata nel 2023 trova riscontro nel positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+5,9%) e del load factor pari all'86,3% (+4,7 p.p.).Nel 2023 si registra una crescita della componente internazionale del traffico passeggeri (+23,3% sul 2022) e una(-8,7%) in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 74,4% del traffico totale. Nella classifica delle destinazioni maggiormente gettonate nel 2023 troviamo Londra e Tirana a livello internazionale seguite dalle mete nazionali di Palermo e Catania.per l'aeroporto di Firenze nel 2023 che supera per la prima volta la soglia dei 3 milioni di passeggeri. Conpasseggeri transitati, infatti, lo scalo fiorentino registra una crescita del +38,1% sul 2022 e deldel 2019. La variazione positiva sul 2022 è stata sostenuta sia dall'andamento dei movimenti dei voli totali (+21,8%) che dal load factor pari al 79,8% (+2,4 p.p.).Il 2023 è stato caratterizzato dalla crescita sia del traffico passeggeri nazionale (+170,2%) e sia del traffico internazionale (+28,2%) in un contesto dove ilrappresenta l'85,9% del traffico totale. Il mercato internazionale ricopre le prime cinque destinazioni preferite nel 2023 dai passeggeri dell'aeroporto di Firenze con nel dettaglio Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Zurigo.