Wall Street poco mossa, dati inflazione smorzano aspettative su taglio tassi

(Teleborsa) -dopo chedi interesse. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo sono aumentati del 3,4% a dicembre su base annua (rispetto all'aumento del 3,2% previsto dagli analisti) e del 3,9% su base annua per quanti riguarda l'indice core (rispetto alle aspettative di un aumento del 3,8%)."Tenendo conto anche dei numeri robusti sul mondo del lavoro (NFP di dicembre e richieste settimanali di sussidi di disoccupazione) crediamo che le possibilità che il FOMC possa decidere di tagliare i tassi di interesse nei prossimi mesi, siano molto basse - ha commentato, Senior Market Strategist di IG Italia - A nostro avviso rimane molto più probabile lo scenario che prevede unI mercati finanziari scontano ormai da parecchie settimane una diminuzione dei tassi di interesse già nel meeting del FOMC di marzo".Già ieri alcuneavevano raffreddato le aspettative riguardo a immediati tagli dei tassi. "Prevedo che dovremo mantenere un orientamento politico restrittivo per un certo periodo per raggiungere pienamente i nostri obiettivi, e sarà opportuno ridurre il grado di policy restraint solo quando saremo sicuri che l'inflazione si sta muovendo verso il 2% su base sostenuta", ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di New York,Sempre sulil Dipartimento del Lavoro ha comunicato che lenegli USA sono risultate pari a 202.000 unità nell'ultima settimana, in calo di 1.000 mila unità rispetto alla settimana precedente e sotto le stime degli analisti per 210 mila unità.Sale intanto l'attesa per la, che come al solito si inizia con i colossi finanziari: domani pubblicheranno i dati, tra gli altri,. Proprio ha contabilizzato circa, che saranno riflessi nei conti del quarto trimestre.Tra leha affermato che prevede di vendere un terzo della sua flotta di veicoli elettrici negli Stati Uniti e di reinvestire una parte dei proventi nell'acquisto di veicoli con motore a combustione interna per soddisfare la domanda dei clienti;ha trovato un accordo per acquisire la rivaleper circa 7,4 miliardi di dollari in un accordo interamente in le azioni che creerà uno dei maggiori produttori di gas naturale degli Stati Uniti.Tra i, Wall Street riporta una variazione pari a +0,06% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.791 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,37%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,24%).