Alstom realizzerà due lotti dell’infrastruttura della Linea 4 della tranvia di Firenze

(Teleborsa) -, leader globale nella mobilita` intelligente e sostenibile, si e` aggiudicata un contratto dal Comune di Firenze dal valore diper la realizzazione di armamento, catenaria, sottostazioni e impianto di illuminazione della Linea 4.2 del sistema tranviario cittadino, con un’opzione per la Linea 4.1, dal valore di 49 milioni di euro. La gara e` stata aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla mandataria CMB insieme ad Alstom, Hitachi Rail e ComNet, e prevede interventi su 5,3 chilometri (11 fermate) della Linea 4.2 Campi Bisenzio-Piagge. La linea 4.2 colleghera` la stazione Le Piagge a San Donnino e da questo punto fino al centro di Campi Bisenzio.Il contratto comprende l’opzione per il secondo lotto, che interessera` i 6,3 chilometri della Linea 4.1 Piagge-Leopolda (13 fermate) che colleghera` la tratta 4.2 con il centro citta`."Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo raggiunto in questo contratto che conferma la nostra competenza nello sviluppo di una mobilita` suburbana sostenibile ed efficiente. Siamo felici di poter contribuire ad intensificare il sistema di trasporto di Firenze con la realizzazione di oltre 11 chilometri di linea tranviaria che si aggiungono a quanto gia` realizzato per la Linea 2", ha dichiarato. "Con la firma di questo nuovo contratto, rafforziamo la nostra esperienza, ancora una volta riconosciuta, nella fornitura di soluzioni innovative per il trasporto pubblico locale".