Credem, emesso social bond per 500 milioni di euro

Credem

Barclays

Intesa Sanpaolo

Société Générale

UniCredit

(Teleborsa) -, tra i principali gruppi bancari italiani, ha emesso una, destinata a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare pari a. L'emissione, nel formato Social Covered Bond, andrà a supportare attività di sostenibilità sociale ed evidenza l'impegno del gruppo in ambito ESG.L'operazione ha ottenuto grande interesse da parte del mercato con. Il gran numero di investitori ha permesso un restringimento di 8 punti base rispetto alle indicazioni iniziali di spread (si è partiti da una guidance di MS+75 bps per poi chiudere a MS+67 bps). È previsto il pagamento di una cedola annuale del 3,25%.Il 32% dell'emissione è stata collocata ad investitori istituzionali e professionali, mentre il restante 68% è stato collocato a investitori, principalmente Germania, Austria e Svizzera 21%, Paesi Nordici 20%, Inghilterra/Irlanda 9% e Spagna 8%. In termini di tipologia di investitori, hanno partecipato alla sottoscrizione dell'emissione principalmente banche e banche private 48% e società di gestione fondi 40%.Il Social bond, che sarà quotato presso ilL'emissione obbligazionaria di Credem è stata collocata da uncomposto da(Arranger del Programma di Covered Bond),, Natixis,.; NORD LB e Erste hanno agito in qualità di Co-Lead Manager.