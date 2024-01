Energia, Federconsumatori: tante criticità per passaggio al mercato libero

(Teleborsa) -ilcreato dalle scelte adottate dal Governo e dall’Autorità di regolazione si manifestaE' quanto scrive Federconsumatori in una nota che chiede, da tempo, ritenendola indispensabile,che "contribuirebbeche, a peggiorare la situazione, riguardano anche il destino dei lavoratori oggi impegnati nel servizio di maggior tutela: non a caso è stata proposta una modifica al Decreto Energia da tutti i gruppi parlamentari, finalizzata a introdurre una clausola sociale di passaggio al nuovo operatore, unitamente ai clienti, anche dei lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro".Tutti questi rischi e dubbi - si legge nella nota - avrebbero dovuto essere risolti prima dello svolgimento delle aste, che lasciano aperte tante criticità: per questo sarebbe stata necessaria una proroga dei termini.cioè le fasce sociali meritevoli di maggiore protezione, mancano ancora riferimenti certi: il loro destino è affidato a un provvedimento previsto perÈ infatti alquanto delicata la gestione di una, e le difficoltà riscontrate non fanno che testimoniare la sottovalutazione e l’impreparazione con cui si è affrontato questo passaggio cruciale.Perciò, in fase di conversione del Decreto Energia, chiediamo al Governo di sospendere la corsa e di instaurare un tavolo di confronto urgente con le Associazioni dei Consumatori e con gli operatori d