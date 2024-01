Governance ESG: un documento per i Cda per guidare la transizione verso la sostenibilità

(Teleborsa) -” è il titolo del documento di(EcoDa) e(ECIIA) tradotto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Il documento si propone di supportare i Consigli di amministrazione nel processo di integrazione della sostenibilità - e in particolare dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) - nella strategia aziendale e nei modelli di business, e garantire una governance adeguata a supporto di tale processo.Ilillustra gli aspetti pratici di cui idovrebbero tenere conto nell'ambito del loro impegno sulle tematiche ESG, la pianificazione dellaverso la, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e la riduzione dei rischi di greenwashing e combina i diversi punti di vista di amministratori di società, revisori interni e professione contabile. Le questioni pratiche di cui i Consigli di amministrazione devono tenere conto sono strutturate in tre "": trasformazione del modello di business, allineamento degli obiettivi di governance con quelli della sostenibilità e informazioni, reporting e assurance sulla sostenibilità.“Gli stakeholder, inclusi i clienti, i dipendenti, le comunità, gli investitori, i politici e le autorità di regolamentazione”, è scritto nell’introduzione al lavoro, “richiedono alle imprese maggiore responsabilità e più trasparenza per quanto riguarda il loro impatto sulla società e sull'ambiente. Gli investitori e la società civile si impegnano con sempre maggiore forza per responsabilizzare le aziende e i rispettivi Cda. Sul fronte dei, questi stanno procedendo ad adeguare i quadri normativi per supportare - e forzare gradualmente - la trasformazione verso modelli di business ed economie maggiormente sostenibili. Questo avrà un notevole impatto su, prassi aziendali, attività operative e rendicontazione delle imprese. Ne sono un esempio gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) obbligatori, frutto della(CSRD) e della direttiva della Commissione europea(CS3D)”.“La transizione verso un'”, aggiungono gli autori del documento, “ha implicazioni di ampia portata per le imprese. Comporta nuovi obblighi normativi e nuovi regimi di rendicontazione, ma è prima di tutto un imperativo strategico che va oltre la semplice conformità. Incorporare le considerazioni sulla sostenibilità nelle, nelle attività operative, nelle catene del valore e nella cultura aziendale è l'approccio pragmatico per garantire l'esistenza futura dell'impresa. Le imprese che meglio rispondono alle nuove aspettative degli stakeholder e del mercato hanno maggiori probabilità di ottenere un, di beneficiare di opportunità commerciali e di business, di migliorare le proprie prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) e, in ultima analisi, di creare valore a lungo termine per gli stakeholder”.