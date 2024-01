Wall Street debole nel giorno della earning season

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street è debole nel giorno in cui ha preso il via la stagione delle trimestrali e all'indomani del calo dovuto al dato deludente sull'inflazione americana, salita lievemente più delle attese in dicembre. Oggi, invece, sono scesi a sorpresa i prezzi alla produzione, alimentando le speranze degli investitori sui tagli dei tassi, da parte della Fed, a marzo.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 37.528 punti, con uno scarto percentuale dello 0,49%, mentre l', che rimane a 4.776 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,1%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,05%).(+0,85%),(+0,75%) e(+0,66%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,10%) e(-0,45%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,77%),(+1,21%),(+0,95%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,63%),(+3,09%),(+2,93%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,11%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,65%.