1Control, round da 500 mila euro con ingresso di CDP Venture Capital

(Teleborsa) -, azienda specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche per il controllo e la gestione smart degli accessi, ha concluso uncon il. Questo investimento viene affiancato da AZIMUT ELTIF - Venture Capital ALIcrowd II, che dopo essere entrato nel capitale a maggio 2022 con una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd che aveva raggiunto la cifra di 1 milione di euro, ha deciso di rinnovare la fiducia nell'azienda."Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nuovi investitori che ci permetteranno di sviluppare per il futuro piani sempre più concreti e ambiziosi, tra cui- siamo infatti già molto presenti in diversi stati europei, con particolare riscontro in Francia e Germania - e offrire così i nostri prodotti e servizi ad una clientela sempre più ampia di persone", affermadi 1Control.L'azienda, nata a Brescia nel 2015, afferma di avere, vantando già collaborazioni con aziende come Silvelox, Silca, Pilomat, Maserati e Telepass. Inoltre, ha recentemente annunciato l'integrazione dei propri prodotti con Apple CarPlay e Google Android Auto, per permettere l'apertura di cancelli e garage direttamente dall'infotainment dell'auto e sta ora valutando insieme a Google lo sviluppo dell'integrazione con Google Android Automotive.