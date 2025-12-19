G.M. Leather, ok da soci ad AuCap da 4,5 milioni di euro. Ricevuti impegni per 2 milioni

G.M. Leather

Smart Capital

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, hasociale, anche in una o più tranche, a pagamento e in forma scindibile, per massimi, da offrire in opzione a tutti i soci, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2026La società ha ricevutoda parte dell'azionista di maggioranza Assunta S.r.l. (per 1,5 milioni di euro) e di(per 500 mila euro) mediante rispettivamente l'esercizio dei propri diritti e/o l'acquisto dei relativi diritti di opzione eventualmente disponibili e/o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate. Tali impegni rappresentano complessivamente circa il 45% dell'ammontare dell'AuCap."L'aumento di capitale ha l'obiettivo di reperire in modo efficiente le risorse necessarie aed è naturale prosecuzione della quotazione effettuata nel luglio 2022 - ha dichiarato l'- Il rafforzamento patrimoniale ci consentirà di crescere in modo sostenibile, mantenendo l'autenticità e la passione che ci caratterizzano. Permaniamo fermamente convinti che la piattaforma industriale e commerciale che abbiamo costruito ci permetterà di offrire sempre più ai nostri clienti le migliori soluzioni e prodotti di alta qualità e sostenibili, frutto di un impegno condiviso verso l'eccellenza e l'innovazione del Gruppo."A fianco del socio di maggioranza Assunta S.r.l., che si è impegnata per 1,5 milioni di euro, l'impegno di 500 mila euro da parte di Smart Capital, nostro socio di riferimento e partner sin dalla quotazione, èe delle potenzialità del progetto", ha aggiunto la