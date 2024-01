BCE, Holzmann: non dovremmo contare su taglio tassi per il 2024

(Teleborsa) - Tagli ai tassi di interesse da parte della BCE non sono garantiti quest'anno e le aspettative dei mercati per l'allentamento della politica monetaria sono troppo ottimistiche. Lo ha affermato, governatore della banca centrale austriaca e quindi anche membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in una intervista a Bloomberg durante il World Economic Forum di Davos."La minaccia geopolitica è aumentata perché quello che abbiamo visto finora per gli Houthi - penso che non sia la fine, potrebbe essere l'apertura verso qualcosa di molto più ampio, che avrà un impatto sul Canale di Suez e aumenterà i prezzi lì", ha detto Holzmann, aggiungendo che "".Holzmann ha ribadito una posizione sostenuta da altri banchieri centrali come la presidente della BCE Christine Lagarde e il capo economista Philip Lane, ovvero che è "dei costi di finanziamento."Una volta fissata tale data, si innescherebbe immediatamente una dinamica che non possiamo controllare - ha affermato Holzmann - E con tutte le conoscenze di cui disponiamo attualmente,".