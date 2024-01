Reply, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 125,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata in vista della pubblicazione dei risultati 2023.Gli analisti si aspettano che Reply registri nelricavi pari a 573,7 milioni di euro, in crescita del 7,1% YoY o del 7,5% YoY in termini organici, segnando una leggera accelerazione rispetto al 3Q23 (+6%). L'EBITDA trimestrale dovrebbe essere pari a 90,7 milioni di euro, in crescita del 5,5% su base annua rispetto al 4trim22, se l'EBITDA trimestrale dell'anno precedente viene rettificato per l'effetto una tantum positivo di 35,8 milioni di euro generato dal rilascio di un accantonamento accantonato durante la crisi Covid."Riteniamo che le condizioni di mercato rimarranno favorevoli per il gruppo negli anni a venire perché il suo posizionamento di nicchia nei segmenti più innovativi del mercato IT dovrebbe continuare a dimostrarsi resiliente, anche quando il quadro macro evidenzia tendenze più deboli", si legge nella ricerca. Per quanto riguarda il, Intermonte conferma l'ipotesi di(con il 1Q24 che vedrà una crescita in linea con il 4Q23 e poi una graduale accelerazione nei restanti trimestri) e la previsione di un, in crescita di 30bp YoY.Anche dopo la recente performance positiva, "leconsiderando la forte crescita prevista, la struttura flessibile dei costi e l’eccellente track record di gestione, tutti fattori che dovrebbero essere particolarmente apprezzati entrando nel 2024 - viene sottolineato - Il gruppo continua a cercare opportunità di M&A e può contare su una forte posizione di cassa netta, anche se non crediamo che ci siano accordi pronti ad essere annunciati a breve".