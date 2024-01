Cy4Gate, sottoscritto in partnership con Alfa Group closing acquisto 97,8% di IKS TN

Cy4Gate

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha sottoscritto,, il closing per l’acquisto del 97,8% di IKS TN, società italiana di cyber security, operante nel settore della sicurezza informatica e leader nel contrasto alle frodi digitali con un rilevante footprint nel banking e presente anche nel mercato del gambling e dell’automotive.Lo annuncia la società, a seguito dell’avveramento di determinate condizioni sospensive, previste nell’Accordo preliminare firmato in data 14 novembre, tra cui il perfezionamento della fusione per incorporazione di XTN Cognitive Security in IKS TN,Nel dettaglio,del capitale sociale di IKS TN;del capitale sociale di IKS TN. La residua partecipazione del 2,2% è detenuta dal Management, rimasto in azienda.Alla data odierna, è stato corrisposto l’80% del corrispettivo complessivo pari a 12,7 milioni, il 69,7% da Cy4Gate mentre il 10,3% da Alfa Group. Il restante 20% verrà corrisposto entro il 30 giugno 2027.Con riferimento all’ammontare del 20% - spiega la società - resta inteso che lo stesso potrà ridursi fino ad un massimo del 20% sulla base dei risultati di IKS TN al 31 dicembre 2026.ha commentato: "per Cy4Gate. Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questo, consolidando la nostra offerta di soluzioni nel mondo della cyber security. Siamo certi di aver intrapreso il giusto percorso verso la creazione di una realtà cyber sempre più competitiva e performante. In questo contesto la partnership con Alfa Group, azienda leader nel settore bancario specializzata nelle soluzioni per il contrasto delle frodi nei pagamenti digitali, aggiungerà rilevante valore nella capacità di estendere il portafoglio clienti e, quindi, la base installata, con evidenti opportunità di up e cross- selling. Siamo pronti alle nuove sfide, potendoci avvalere di una struttura arricchita dimensionalmente, nelle competenze e nell’offerta al cliente".commenta: "Questa acquisizione nata dalla forte collaborazione con Cy4Gate e in linea con i nostri obbiettivi strategici, rappresenta unvalorizzando le esperienze acquisite in questi anni con gli istituti finanziari italiani negli ambiti di anti-fraud e vulnerability management. Questa accelerazione nel percorso di crescitain una logica di continuous improvement non solo a difesa degli istituti finanziari ma di tutte le organizzazioni e dei loro clienti".