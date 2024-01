Saccheria F.lli Franceschetti, ricavi 2023 scendono a 17,8 milioni di euro

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene, ha comunicatopari a 17,8 milioni di euro (23,2 milioni di euro nel 2022). La società opera come sostituto per la riscossione per conto di CONAI, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l'effetto di tale contributo, i ricavi si attestano a 17,7 milioni, rispetto a 22,8 milioni al 31 dicembre 2022.La società sottolinea che alla riduzione del fatturato. La sostanziale riduzione dei costi di trasporto e delle materie prime, tornati a livelli normali dopo il picco registrato nel 2022, ha consentito alla società, unitamente ad una accurata gestione degli acquisti ed a una politica dei prezzi mirata, di mantenere"Chiudiamo un anno sfidante nel quale la situazione internazionale ha impattato pesantemente il nostro settore, generando un calo dei ricavi nominali - ha commentato ile l'- Tuttavia attraverso politiche di prezzo mirate, rese possibili dalla contrazione dei costi delle materie prime e dei trasporti, abbiamo salvaguardato i volumi e la marginalità dell’esercizio. Siamo inoltre molto soddisfatti dei risultati del canale e-commerce proprietario che ha registrato una performance del +31% rispetto allo scorso anno".