Space Economy: mercato raggiungerà 1000 miliardi euro nel 2030, ruolo chiave dell'Italia

(Teleborsa) -con una crescita media annuale del +11% rispetto ai. Conè, infatti, il settimo paese al mondo per investimenti nello spazio in relazione alcon un investimento nel settore spazio che ammonta ad un totale die un fatturato stimato del mercato Aerospace in Italia diA questo budget nazionale (c.a. 1.85 miliardi di euro nel 2023) si aggiungono infatti i, oltre a 300 milioni provenienti dalla partecipazione italiana al programma Artemis. Nei prossimi tre anni, inoltre, sono previsti più di 3 miliardi di euro di investimenti italiani nell’ESA.Sono alcuni dei dati emersi oggi nel corso del webinar organizzato da PwC Italia:, che ha fatto il punto sul settore e il know-how italiano nella missione internazionale Ax-3 in partenza domani.Alcuni segmenti in particolare avranno un forte sviluppo,. Un mercato che prevede entro il 2030 il lancio di circa 60/100mila nuovi satelliti nello spazio rispetto agli 11mila degli ultimi 60 anni.All’incontro ha preso parte il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare, pilota della missione Ax-3, che ha approfondito le caratteristiche che rendono la missione un unicum per l’Italia. Insieme a lui, hanno portato la propria testimonianza alcuni degli imprenditori e manager delle aziende coinvolte nella prima missione spaziale commerciale italiana, tra cui: AIn questa fase preparatoria allaa bordo della Stazione Spaziale Internazionale, queste aziende saranno impegnate in attività di sperimentazione nello spazio, volte a comprendere la fisiologia umana sulla terra e in orbita con l’obiettivo di contribuire a rafforzare, valorizzare e promuovere le competenze tecnologiche italiane per le attività commerciali in Low Earth Orbit.Ad oggi c’è unNel periodo 2015-2022, si stima che la cifra investita in questo settore globalmente sia stata di circa 50 miliardi di euro. Oltre il 60% degli investitori del 2021 sono first time buyers, non solo private equity e venture capital ma anche investitori istituzionali e imprese private.: dai lanciatori fino ai dati e alle comunicazioni satellitari. Un mercato importante, da un fatturato di circa €2,5 miliardi nel 2022, caratterizzato dalla prevalenza dei servizi upstream (mondo dei lanciatori, dei moduli pressurizzati e dell’accesso allo spazio), che rappresentano oltre il 92% del mercato. Il restante 8% è rappresentato dai servizi downstream (osservazioni dalla terra e tecnologie satellitari). Ladelinoltre, è molto elevata; infatti, il 90% nel mondo upstream è rappresentato dalle grandi aziende (Leonardo, Avio, D-Orbit, etc), e l’80% di concentrazione nel mondo downstream anche (Telespazio, e-Geos, Planetek, etc).italiano è quasi raddoppiata tra il 2014 ed il 2020, con una crescita media annua del 9,5%, sostenendo una crescita annua del 7,1% del budget spaziale.ma non c’è ancora una legge sullo spazio, aspetto fondamentale per favorire la crescita del settore e lo sviluppo di un ecosistema abilitante. Per il 2024 ci si aspetta che venga redatta la nuova legge sullo spazio, grazie all’impegno del governo. CiòLa normativa potrà agevolare lo sviluppo di nuovi modelli di business e favorire l’ingresso di nuovi soggetti nei diversi segmenti di mercato. Il prossimo ottobre Milano ospiterà la settantacinquesima edizione dell’International Astronautical Congress (IAC), la più importante manifestazione mondiale nel settore dello Spazio, un risultato che premia le eccellenze italiane e riconosce il ruolo diha ricordatoMarkets & Clients Leader di PwC Italia.Dall’incontro, inoltre, è inoltre emersa "l’esigenza di potenziare l’ecosistema,nonché le partnership internazionali, come nel caso della