21 Invest acquisisce Omega Pharma ed entra nel settore degli integratori alimentari

(Teleborsa) -, gruppo di investimento europeo fondato da Alessandro Benetton, ha annunciato l', operatore italiano fra i leader nello sviluppo e commercializzazione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici.Fondata da Emilio Tomaselli nel 1995 a Cantù in provincia di Como e oggi, Omega Pharma è specializzata in diverse aree terapeutiche, quali l'angiologia, la gastroenterologia, l'urologia, la ginecologia, l'oftalmologia e la pediatria, caratterizzate da interessanti dinamiche di crescita.Omega Pharma genera un, con una. Le vendite di Omega Pharma si sviluppano principalmente presso il canale farmacia, soprattutto in Italia ma con trend crescente a livello internazionale.è la nostra sfida principale - commenta, presidente e fondatore di 21 Invest - in Omega Pharma abbiamo individuato una realtà imprenditoriale di eccellenza, focalizzata su ricerca tecnologica e sviluppo e forte di alti profili professionali. Con loro puntiamo a sviluppare un ambizioso progetto di consolidamento del settore degli integratori alimentari".