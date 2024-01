Fed, Waller vede tagli ai tassi quest'anno. Ma senza muoversi "rapidamente"

(Teleborsa) - "I dati che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi stanno consentendo al FOMC di. Tuttavia, le preoccupazioni sulla sostenibilità di queste tendenze dei dati richiedono che i cambiamenti nel percorso della politica siano attentamente calibrati e non affrettati". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento a Washington DC."Credo che la politica sia impostata correttamente - ha spiegato - È restrittiva e dovrebbe continuare a esercitare pressioni al ribasso sulla domanda per consentirci di continuare a vedere dati di inflazione moderati. Quindi, come ho detto, credo cheper raggiungere un'inflazione del 2%"."Finché l'inflazione non riprenderà e non resterà elevata,l'intervallo obiettivo i tassi", ha detto Waller."Quando sarà il momento giusto per iniziare ad abbassare i tassi, credo che si possa e si debba farlo con metodo e attenzione - ha però messo in guardia - In molti cicli precedenti, iniziati dopo che gli shock economici avevano minacciato o causato una recessione, il FOMC aveva tagliato i tassi in modo reattivo e lo aveva fatto rapidamente e spesso in modo consistente. In questo ciclo, tuttavia, con l'attività economica e i mercati del lavoro in buona forma e l'inflazione che scende gradualmente al 2%,".