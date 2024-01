Gelato artigianale, fatturato record in Europa: superati per la prima volta 10 miliardi euro

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -in grado di muovereCon la 45° edizione diil Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di, in programma dalnizia ilche si celebra in tutto il Vecchio Continente (e non solo) il 24 marzo di ogni anno. Istituito dal Parlamento Europeo nel 2012è un'importante occasione per celebrare e valorizzare il gelato artigianale, prodotto amatissimo in tutto il mondo e che rappresenta un'importante filiera economica, confermando che l'amore per il gelato artigianale non conosce crisi.Il Vecchio Continente è leader sia per numero di gelaterie – ben 65 mila, che impiegano circa 300 mila addetti – sia per consumi, con in primis Italia (39 mila punti vendita, di cui oltre 9.300 gelaterie, 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar che offrono gelato artigianale), Germania (9.000 punti vendita di cui 3.300 gelaterie pure), Spagna (2.200), Polonia (2.000), Belgio (1.200), ma importante è la presenza anche in altri paesi, come Inghilterra, Austria, Grecia e Francia. E se lo scorso anno numero di gelaterie e volumi di vendita hanno registrato un leggero aumento (per entrambi +1% rispetto al 2022), il 2023 sarà però ricordato per l’impennata storica del fatturato (ben +11%) che, per la prima volta, ha superato il traguardo dei 10 miliardi di euro: il giro d’affari dello scorso anno ha infatti toccato la cifra record diin netto aumento rispetto ai 9.83 miliardi del 2022 e gli 8.7 miliardi del 2021. La crescita del fatturato è principalmente legata all'aumento dei prezzi (+10% in Europa) dovuto agli incrementi dei costi delle materie prime agricole quali latte, zucchero, uova, cacao e la frutta in generale, mentre la crescita del numero di gelaterie, i flussi turistici e la durata della stagione hanno avuto un impatto positivo marginale.: il giro d’affari del 2023 vede un incremento dell'11%, sfiorando i 3 miliardi di euro tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato (erano €2.7 miliardi nel 2022, 2.3 miliardi di euro nel 2021 e 1.85 miliardi di euro nel 2020). Nonostante la contrazione del potere d’acquisto degli italiani, la spesa pro-capite per il gelato artigianale è salita a circa 43 euro, a cui si aggiunge la spesa del turismo straniero (circa 2.5 euro a persona),. Segno positivo anche per i volumi che, nonostante l’inflazione e l’andamento climatico poco favorevole, sono rimasti stabili (+1% rispetto al 2022), facendo ben sperare per il futuro di tutta la filiera, che nel suo complesso (gelaterie, ingredienti, macchine, attrezzature, vetrine) vale oltre 4 miliardi di euro e dà lavoro a più di 100.000 persone.il Gelato Day sbarcherà a SIGEP, uno dei più importanti momenti di incontro tra gli operatori del settore. Si inizia sabato 20 gennaio, alle 16.30, presso il Gelato Lab dove si terrà l’incontro “Gelato Day e Gelato a Primavera 2024”, a cura diA presentare il rinnovato gemellaggio tra questi due eventi che vogliono celebrare e promuovere l’eccellenza del gelato artigianale interverranno: l’On. Mirco Carloni, Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Domenico Belmonte, Presidente Artglace; Claudio Pica, Segretario Generale A.I.G.; Marco Cavedagni, Presidente di Acomag; Carlotta Fabbri, Presidente del Gruppo Prodotti per il Gelato di UIF; Ferdinando Buonocore, Presidente del Comitato Gelatieri Campani; Vincenzo Pennestrì, Presidente Associazione Italiana Gelatieri; Valentina Sorgente, Exhibition Manager di Sigep – Italian Exhibition Group.Protagonista assoluta sarà poi l, il Gusto dell’Anno 2024 scelto dal Belgio, nel nuovo concorso "Gelato d’Autore" promosso da Artglace, G.A. (Comitato Nazionale per la difesa e la diffusione del gelato artigianale e di produzione propria) e A.I.G. (Associazione Italiana Gelatieri):vincitori saranno proclamati martedì 23 gennaio,ottenendo un risultato storico: ben 10 miliardi di euro di fatturato, prova tangibile della loro straordinaria dedizione. Grazie a loro, affrontiamo con ottimismo il countdown della nuova edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale". - commentapresidente di Artglace - Invitiamo sin d'ora tutti i gelatieri europei a unirsi a noi in questa edizione, con il Belgio come protagonista, per promuovere e celebrare insieme la qualità unica del gelato artigianale".