Giornata negativa per l'equity europeo. Milano in rosso

S&P-500,

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Mediobanca

Banca MPS

Banco BPM

BPER

Moncler

Inwit

STMicroelectronics

Pirelli

Webuild

D'Amico

Industrie De Nora

Banca Popolare di Sondrio

OVS

IREN

Fincantieri

(Teleborsa) -. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali. La presidente della BCE,ha detto che le scommesse del mercato su tagli aggressivi dei tassi non aiutano la lotta contro l'inflazione.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.009,5 dollari l'oncia, in calo dello 0,94%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 71,93 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +163 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,91%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,84%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,48%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,79% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 32.193 punti.Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 17/01/2024 è stato pari a 2,51 miliardi di euro, con un incremento del 18,87%, rispetto ai precedenti 2,11 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,75 miliardi.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,56%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,08%.Composta, che cresce di un modesto +1,39%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,98%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,78%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,42%.scende del 2,42%.Calo deciso per, che segna un -2,08%.Tra i(+5,32%),(+2,93%),(+1,58%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,38%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,27%.