L'azionario europeo riduce le perdite, focus sulle trimestrali

Tesla

Alphabet

Deutsche Bank

LVMH

Santander

BNP Paribas

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Italgas

Banca MPS

Prysmian

Telecom Italia

Iveco

Saipem

Moncler

Ferrari

Alerion Clean Power

Industrie De Nora

IREN

Fincantieri

Philogen

Ferragamo

Technogym

De' Longhi

(Teleborsa) -, che comunque recuperano terreno dai minimi della mattinata.europee, dopo che ieri sera non arrivati risultati contrastanti dagli USA:ha registrato profitti inferiori alle attese, mentreha chiesto "pazienza" agli investitori per i risultati degli investimenti in Intelligenza Artificiale.In particolare, la seduta è appesantita anche dallaregistrata in quattro anni da, che ha rinunciato a un buyback di azioni, e dal tonfo di, dopo che i risultati del secondo trimestre hanno mancato le stime a causa di un. Tra gli altri conti usciti in mattinata,ha registrato un utile del secondo trimestre in crescita del 20%, mentreha comunicato che l'utile del secondo trimestre è salito a 3,4 miliardi di euro.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,084. Lieve aumento dell', che sale a 2.414,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 77,92 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +136 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 3,77%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,94%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,33% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 36.760 punti. Senza direzione il(-0,15%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,53%, utile semestrale in crescita a 241,5 milioni di euro e ricavi in calo per Superbonus),(+1,10%),(+1,04%, finanziamento per 450 milioni di euro dalla BEI per la transizione energetica) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,15% (con la sorpresa negativa sul cash flow delle attività industriali, risultato negativo nel primo semestre ). Vendite su, che registra un ribasso del 2,52%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,29%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,02%.di Milano,(+4,98%),(+1,89%),(+1,75%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,00%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.