Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sulle. Gli addetti ai lavori scommettono su un primo taglio dei tassi, già a partire dal mese di marzo, anche se il governatore della Federal Reserve,, ha detto che non c'è fretta. Indicazioni sull'economia potranno arrivare stasera dalIl sentiment degli investitori viene condizionato anche dall', con quello del decennale tornato sopra il 4%, e la, con conseguenti timori per l'economia globale.Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio di dicembre crescono oltre le stime degli analisti mentre sono stabili i prezzi all'importazione Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,36%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.728 punti, in calo dello 0,80%. In ribasso il(-1,29%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,91%).