Euronext Growth Milan, bilancio e prospettive: migliorerà la liquidità?

(Teleborsa) -raggiungendo il picco di oltre 30.000 punti per la prima volta dal 2008 - superando l'indice+24,2%), lo STOXX Europe 50 (+12,1%) e l'MSCI EM (+7,1%). Le small cap hanno registrato performance più contenute, con il Germany SDAX che ha sovraperformato gli altri indici (+17,1% a/a), mentre il FTSE Italia STAR si è classificato tra i peggiori (+3,3%), cSono alcune evidenze emerse dallo studio “EGM Report update - Nel 2024 migliorerà la liquidità?”, pubblicato da KT&Partners che analizza nell’anno 2023 i principali trend del mercatorispetto agli indici globali, le performance azionarie delle società quotate, la liquidità, gli investitori istituzionali presenti, l’andamento del mercato primario, anche in termini di multipli inPerformance positiva per i principali mercati borsistici globali, con il FTSE MIB, come detto, che ha riportato la miglior performance nel 2023 (+28% a/a), Le OPA (9)In media,non hanno registrato scambi per 51 giorni nel 2023, pari al 20% dei giorni di negoziazione complessivi. In termini di liquidità, infatti, il mercato EGM ha registrato il peggior calo sia per quanto riguarda i volumi che il controvalore scambiato (-32,6% e -35,5% a/a, rispettivamente), penalizzato anche dal processo di translisting e delisting di alcune delle più grandi società dell’EGM.. In particolare, si sono delistate 16 società (il doppio rispetto al 2022, con una perdita di capitalizzazione di mercato di oltre €650mn), il numero più alto dalla nascita dell’EGM. 9 società su 16 si sono delistate a seguito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto, mentre le restanti si sono delistate per mancanza di requisiti (3), su base volontaria (2) o a seguito di una fusione (2).“Nonostante le difficoltà degli avversi scenari macro-economici, i principali indici azionari italiani sono riusciti a performare positivamente. Purtroppo, sono state le nostre PMI che hanno subito di più questo clima di instabilità, con il mercato EGM che ha sofferto una fuga di liquidità importante da parte degli investitori, in particolare dai. Detto questo, se osserviamo il premio medio delle OPA promosse quest’anno (pari al +122,3%) e il numero dei passaggi sul mercato principale si può dire che l’EGM rappresenti una palestra importante e un trampolino di lancio per le aziende più talentuose”, ha commentatoFounder e CEO di KT&Partners.