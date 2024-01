Popolare Sondrio sale su ipotesi M&A

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,84%.A dare linfa alle azioni, in un mercato fiacco, sono indiscrezioni stampa, riportate da Il Sole 24 ore, che scrive di una banca d'affari americana che starebbe comprando titoli con l'obiettivo di arrivare ai 10% e favorire l'eventuale ascesa di una grande banca italiana: Unicredit.In un'intervista a Bloomberg Tv a Davos, l'AD del Gruppo di Piazza Gae Aulenti,ha risposto con un chiaro "No" alla domanda se la banca stia acquistando azioni della Sondrio, di cui Unipol è il principale azionista.Orcel nell'intervista sottolinea che Unicredit è costantemente alla ricerca di opzioni di M&A nei 13 mercati in cui opera e ha individuato quelle che possono essere strategiche, "ma le valutazioni sono disallineate". "Ci sono molti intermediari e molti che cercano di creare transazioni, ma i numeri non si adattano", afferma il manager aggiungendo che la banca è "interessata a tutto al giusto prezzo".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,88%, rispetto a -0,84% dell').La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,242 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,077. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,407.