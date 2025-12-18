Milano 12:46
In leggero rialzo Milano e gli altri mercati europei, sale il settore bancario
(Teleborsa) - In attesa delle decisioni delle Banche centrali, si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

A Piazza Affari bene il settore bancario: MPS – in attesa dell'ultimo Cda dell'anno che definirà il percorso per il 2026 e dell'ok della BCE al nuovo statuto che dovrebbe arrivare nel breve periodo – guida le performance degli istituti di credito.

Sul fronte macroeconomico, risulta in aumento oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di dicembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti, rispetto ai 98 del mese precedente e delle attese.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,172. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,42%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +72 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,51%.

Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che tiene la parità, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,26%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 44.244 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 46.926 punti.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,55%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,32%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca MPS (+2,02%), BPER (+1,83%), Banca Popolare di Sondrio (+1,71%) e Prysmian (+1,00%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -1,33%.

Piccola perdita per Stellantis, che scambia con un -1,26%.

Tentenna DiaSorin, che cede lo 0,56%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus (+3,72%), OVS (+3,63%), NewPrinces (+1,54%) e Maire (+1,53%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.

Sostanzialmente debole Danieli, che registra una flessione dello 0,79%.
