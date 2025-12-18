In leggero rialzo Milano e gli altri mercati europei, sale il settore bancario

(Teleborsa) - In attesa delle decisioni delle Banche centrali, si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
.
A Piazza Affari
bene il settore bancario: MPS
– in attesa dell'ultimo Cda dell'anno che definirà il percorso per il 2026 e dell'ok della BCE al nuovo statuto che dovrebbe arrivare nel breve periodo – guida le performance degli istituti di credito.
Sul fronte macroeconomico
, risulta in aumento oltre le attese
la fiducia delle imprese manifatturiere francesi
nel mese di dicembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti
, rispetto ai 98 del mese precedente e delle attese.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,172. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,42%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +72 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,51%. Tra gli indici di Eurolandia
piatta Francoforte
, che tiene la parità, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,26%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 44.244 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.926 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,55%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,32%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+2,02%), BPER
(+1,83%), Banca Popolare di Sondrio
(+1,71%) e Prysmian
(+1,00%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon
, che continua la seduta con -1,33%.
Piccola perdita per Stellantis
, che scambia con un -1,26%.
Tentenna DiaSorin
, che cede lo 0,56%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+3,72%), OVS
(+3,63%), NewPrinces
(+1,54%) e Maire
(+1,53%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.
Sostanzialmente debole Danieli
, che registra una flessione dello 0,79%.