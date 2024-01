UE, 46,7 milioni di euro ad agricoltori italiani per influenza aviaria

(Teleborsa) - In seguito al voto favorevole degli Stati membri, laper contribuire a compensare glidelle zone colpite da focolai di influenza aviaria.Tra il 1º gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 l'Italia ha registrato 23 focolai confermati di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 (influenza aviaria). In risposta, l'Italia ha attuato rapidamente misure rigorose in materia di sanità animale, con conseguenti, in particolare per quanto riguarda, si legge in una nota.A seguito della richiesta formale dell'Italia, la Commissione europea ha deciso di stanziare 46.670.790 euro provenienti dalla riserva agricola,per aiutare gli agricoltori gravemente colpiti. I pagamenti cofinanziati dalla riserva agricola devono essere effettuati entro il 30 settembre 2024.Il sostegno è riservato alle aziende agricole situate nelle zone soggette a restrizioni colpite dai 23 focolai. Al fine di evitare doppi finanziamenti da fondi pubblici, le. Dopo l'approvazione formale della misura di sostegno da parte della Commissione, il regolamento di esecuzione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE e dovrebbe entrare in vigore all'inizio di febbraio.