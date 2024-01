AbitareIn, Alessandro Braga nuovo direttore generale

AbitareIn

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato laquale nuovoBraga, con studi in fisica e un MBA in Innovation Management conseguito presso il MIP, Università Politecnica di Milano, vanta una. Ha trascorso gli ultimi anni come Chief Digital Officer presso Talent Garden, dove ha avuto l'opportunità di guidare iniziative di trasformazione digitale, sviluppo prodotto con particolare focus sul coworking e servizi, nonché l'espansione internazionale dell'azienda in 8 paesi europei.La nomina è avvenuta in concomitanza alla, il quale ha ricoperto il medesimo ruolo negli ultimi 4 anni. Alla data della risoluzione, Scalvini detiene 69.968 azioni della società. Inoltre, ha maturato il diritto all'attribuzione di ulteriori 14.179 azioni, in esecuzione del Piano di Stock Grant 2021-2023.