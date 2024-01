F2i conclude raccolta per fondo che investirà 1 miliardo di euro in NetCo TIM

TIM

KKR

(Teleborsa) -, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, ha, Fondo VI, finalizzato all'investimento in NetCo, la rete fissa nazionale di. L'annuncio arriva a due giorni di distanza da quando il il governo ha dato il via libera all'operazione di cessione di NetCo al fondo statunitense, per un valore massimo di 22 miliardi di euro, dando l'assenso ai fini della normativa Golden Power.F2i, anche con il coinvolgimento del Fondo IV (Fondo Ania F2i) e del Fondo V (Fondo per le Infrastrutture Sostenibili)circa in NetCo, affiancandosi così al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a KKR e ai suoi co-investitori, in un'operazione sistemica di grande valenza strategica e industriale per il nostro paese.Il raggiungimento del target di raccolta è avvenuto "" - si legge in una nota - in particolare fondazioni bancarie, casse previdenziali, assicurazioni e family office, a partecipare all'operazione. L'accordo con KKR per l'ingresso dei fondi F2i nell'azionariato di NetCo garantisce al maggiore fondo infrastrutturale italiano diritti di governance e gestionali. Si prevede che l'acquisizione venga finalizzata verso metà 2024."Siamo molto soddisfatti di partecipare attraverso i nostri fondi a un progetto di estrema importanza per il progresso infrastrutturale del paese e la sua digitalizzazione - ha commentatodi F2i Sgr - Una rete digitale moderna, che catalizzerà nei prossimi anni importanti investimenti, è fondamentale per migliorare la vita dei cittadini, la produttività delle imprese e la competitività dell'Italia.nazionali potendo contare su una raccolta complessiva superiore agli 8 miliardi di euro".