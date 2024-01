Intenzioni d'acquisto rallentano. "Preoccupazioni e pessimismo" predominano

(Teleborsa) -, ma le intenzioni d'acquisto tornano a crescere moderatamente (+1%) dopo l'exploit di dicembre (+15%). E' quanto emerge dal consueto, Gruppo Bnp Paribas, che attesta comunque un rallentamento rispetto ai picchi raggiunti la scorsa primavera."Con il nuovo anno non cambia lo stato d’animo degli italiani che restano preoccupati e prevalentemente pessimisti", conferma, Responsabile Osservatorio Findomestic, che aggiunge "come rilevavamo nella seconda metà del 2023, 9 famiglie su 10 lamentano ancora problemi economici (molto o abbastanza seri per il 40%, limitati per la maggioranza, il 49%)".Dall'indagine emerge chepensa che lanel corso del 2024 ecrede ad unnei prossimi 12 mesi. E così la maggioranza degli intervistati ritiene che nell’arco dell’annodella propria famiglia (57%)(56%).Per i prossimi tre mesi aumenta soprattutto il desiderio di(+12,7%) e acquistare(+7,4%). Cresce anche la voglia di(+7%) grazie all’annuncio di nuovi incentivi statali, mentre(+12,8%) che fa segnare un 18,4%in meno rispetto a dicembre.Nel settore della mobilità crollano anche i(-22%), mentre rimangono stabili lee avanzano i: +1,7%.Il mondo della casa si divide tra il segmento deiche mostra dinamismo (propensione all’acquisto a +6%) e quello dell’, in negativo per pompe di calore (-0,9%), isolamento termico (-4,5%), infissi (-7,1%), impianti fotovoltaici (-12,8%) e caldaie a condensazione e biomassa (-15,6%). In flessione anche gli, sia grandi (-7,4%) che piccoli (-2,7%).Nel settorele intenzioni d’acquisto diguadagnano terreno (rispettivamente +3,1% e +1%), all’opposto di TV (-11,8%) e tablet (-15,5%). I buoni propositi di inizio anno alimentano il desiderio di acquistare(+6%), mentre cala dopo le vacanze di Natale l’intenzione di acquistare: -3,5%.