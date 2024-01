Synchrony acquista attività di finanziamento dei punti vendita di Ally Financial

Synchrony Financial

Ally Financial

(Teleborsa) -, società statunitense di servizi finanziari consumer, e, società statunitense di servizi finanziari, hanno stipulato un accordo definitivo affinché Synchrony acquisisca l'. Il portafoglio comprende rapporti con quasi 2.500 sedi commerciali e supporta più di 450.000 mutuatari attivi nei settori dei servizi per la casa e della sanità."Questo accordo rappresenta un'opportunità di crescita significativa ed entusiasmante per Synchrony: è un forte strategic fit che sbloccherà valore ed efficienza operativa integrando prodotti e team nelle nostre piattaforme in espansione di home improvement e health and wellness, salute e benessere - ha affermato Brian Doubles, e CEO di Synchrony - Questa acquisizione incrementativa rafforza la posizione di Synchrony offrendo il nostro portafoglio multiprodotto a quasi 2.500 sedi commerciali di Ally Lending e ci consente di ottenere".