Wall Street in leggero rialzo, occhi a dichiarazioni Fed

(Teleborsa) -, continuando a beneficiare della spinta dei titoli azionari chip e megacap, mentre gli. Oggi il focus è sulle dichiarazioni della presidente della Fed di San Francisco Mary Daly, del presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee e del vicepresidente per la supervisione Michael Barr, per ottenere indizi sulle prospettive della politica monetaria prima dell'inizio del periodo di blackout, in vista della prossima riunione del 31 gennaio.Sul, oggi negli Stati Uniti sono diffuse le vendite di case esistenti di dicembre e la prima stima dell'indice dell'Università del Michigan di gennaio.Buone notizie sul fronte politico, dopo che i legislatori del Congresso hanno dato il via libera a un disegno di legge che manterràfino a marzo.Tra ic'è, dopo che l'utile del quarto trimestre della compagnia di assicurazioni è aumentato grazie a maggiori sottoscrizioni e rendimenti sugli investimenti,, che ha annunciato di stare valutando le opzioni per rifinanziare la scadenza del debito nel 2025, oltre ad aver spiegato che il progetto di fusione con JetBlue resta in piedi, e, che ha comunicato ricavi e utili in crescita nel quarto trimestre.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 37.543 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.789 punti. Poco sopra la parità il(+0,51%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,27%).