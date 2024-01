Credit Agricole acquisisce quota del 7% di Worldline, azionista di lungo termine

Crédit Agricole

(Teleborsa) -ha acquisito una partecipazione di minoranza del 7% in, società che opera nel settore dei servizi di pagamenti. L'investimento si basa sulla partnership strategica tra il gruppo Crédit Agricole e Worldline, per la quale è stata annunciata la firma di un accordo vincolante nel luglio 2023.Si prevede che l'operazione abbia unratio di Crédit Agricole.L'obiettivo - spiega una nota - è quello di "rafforzare questa partnership per creare un attore importante nel mercato francese dei servizi di pagamento per gli esercenti. Oltre alla partnership strategica, L'operazione dimostra l'intenzione del gruppo Credit Agricole di sostenere lo sviluppo e l'attuazione della strategia di Worldline come fornitore di servizi di pagamento chiave in Europa".I lavori per la creazione dell'annunciata joint-venture tra il gruppo Crédit Agricole e Worldline stanno procedendo secondo il calendario annunciato, con un, non appena saranno ottenute le consuete approvazioni normative.Crédit Agricole intende rimanere un azionista di minoranza a lungo termine, pienamente impegnato a fianco di Worldline.