Growens, Intesa riduce target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Growens

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 7,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 31%."Aggiorniamo le nostre previsioni FY23-25 per considerare il nuovo perimetro del gruppo, dopo il completamento della cessione delle attività ESP e Datatrics - scrivono gli analisti - Continuiamo a credere che il principale catalyst per il titolo sarebbe la sua capacità didai recenti disinvestimenti nello sviluppo di Beefree (per il quale prevediamo un CAGR di circa il 30% nel FY22-25), insieme a potenzialiper migliorare la propria offerta".