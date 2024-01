Macy's rifiuta offerta da 5,8 miliardi di dollari per problemi di finanziamento

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, hada parte di Arkhouse Management e del partner Brigade Capital Management, dal valore di(21,00 dollari per azione in contanti).Dopo aver ricevuto la proposta non richiesta e non vincolante da Arkhouse e Brigade, il consiglio di amministrazione di Macy's ha condotto un'attenta revisione della proposta consultandosi con i suoi consulenti legali, finanziari e immobiliari indipendenti. Arkhouse e Brigade hanno fornito alcune informazioni aggiuntive richieste relative al proprio piano di finanziamento, che il consiglio ha esaminato, ma tali informazioni aggiuntive "del consiglio riguardo alla capacità di Arkhouse e Brigade di".Alla luce delle preoccupazioni del consiglio, nonché della mancanza di valore convincente nella loro proposta non vincolante, il consiglio ha "di non divulgazione o di fornire informazioni di due diligence ad Arkhouse e Brigade", si legge in una nota."Il consiglio di amministrazione e il management team di Macy's hanno una comprovata esperienza nella valutazione di un'ampia gamma di opzioni per aumentare il valore per gli azionisti - ha affermato il- Dopo un'attenta considerazione e sforzi per raccogliere ulteriori informazioni da Arkhouse e Brigade, il consiglio ha stabilito che la proposta di Arkhouse e Brigade non è attuabile e che non riesce a fornire un valore convincente agli azionisti di Macy's".