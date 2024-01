Seduta positiva a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in rialzo perche aggiorna i massimi in 34 anni, sulla scia del consolidamento del mercato americano, sostenuto dagli acquisti che si sono concentrati soprattutto sulla tecnologia.L'indice giapponeseguadagna lo 0,87%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo del 2,50%.In netto peggioramento(-2,71%); consolida i livelli della vigilia(-0,14%).In frazionale calo(-0,36%); in moderato rialzo(+0,65%).La giornata del 19 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%. Seduta positiva per l', che avanza bene dello 0,75%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,65%, mentre il rendimento delè pari 2,49%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -122,1 Mld ¥; preced. -776,9 Mld ¥)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 47,9 punti).