Banca Investis, nasce divisione Family Office guidata da Davide Longo

(Teleborsa) - Il gruppo, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato la, che ha l'obiettivo di offrire ai clienti privati una sempre maggior consulenza nell'allocazione, monitoraggio ed organizzazione del patrimonio.La divisione vedrà impegnato un team di professionisti esperti guidati dache fa il suo. La sua carriera professionale è iniziata nel 1988 presso Unione Fiduciaria ed è proseguita poi nel Gruppo Crédit Agricole. Nel 1996 è stato socio fondatore di S&F Corporate Finance e, dopo aver fondato IFID - ceduta al Gruppo Mediobanca nel 2014 - ha contribuito alla costituzione di SPAFID Family Office SIM, dove a ottobre 2020 è stato nominato amministratore delegato."Con la nascita della divisione Family Office confermiamo la nostra volontà di proporre servizi innovativi ad alto valore aggiunto per tutti i nostri clienti, con un'offerta dedicata ai grandi patrimoni e un focus particolare alla clientela HNWI - dichiara Stefano Vecchi, CEO di Banca Investis - Una scelta che ci permetterà nel tempo di posizionarci come operatore di riferimento nel settore, capace di accompagnare i nostri clienti in ogni fase del proprio percorso"."Sono entusiasta di entrare a far parte del team del Gruppo Banca Investis e di mettere a disposizione l'esperienza nel campo dei servizi di Family Office - commenta Davide Longo - Del gruppo Banca Investis condivido l'impegno per offrire, giorno dopo giorno, una gamma di servizi e prodotti innovativi ed eccellenti, che oggi si arricchisce di una nuova competenza che rende sempre più olistica e unica l'esperienza del cliente".