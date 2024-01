Ecobonus, ripartono gli incentivi per le auto nuove in attesa delle nuove regole

(Teleborsa) - Da oggi è di nuovo possibile per leeffettuareper l'incentivoin base ai criteri fissati già nel passato e in attesa delle nuove modalità alle quali il ministero delle Imprese del Made in Italy sta lavorando. Da questa mattina è infatti possibile inserire sullale prenotazioni per i contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali).Il ministero delle Imprese e made in Italy ha comunque sottolineato che è a lavoro sulledel decreto vigente, al fine di migliorare l'incentivo, tenendo conto dell'andamento del mercato e delle esigenze dei. Lo stanziamento totale messo a disposizione per il 2024 è pari a euro, più i residui non spesi nel 2022 pari a circa 300-380 milioni. Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto.In base allefornite dal governo finora, con ildi incentivi allo studio del Ministero chi comprerà un'auto elettrica avrà un incentivo fino a 13.750 euro se ha un reddito familiare inferiore ai 30.000 euro e rottamerà una macchina tra Euro 0 e Euro 2. Per chi ha un reddito più alto il bonus sarà di 11.000 euro. Si attende però ilche dovrebbe arrivare nelle prossime settimane tra gennaio e febbraio. Per questo nel frattempo saranno in vigore i "vecchi" incentivi.Le principalipreviste sono il potenziamento significativo del livello degli incentivi, soprattutto per l'elettrico, la differenziazione dei contributi a seconda della classe di euro della: il contributo è maggiore se si rottama un'auto fra Euro 0 e Euro 2, la reintroduzione della maggiorazione del contributo per le famiglie conbasso (in vigore solo nel 2022), l'introduzione degli incentivi alle persone giuridiche, a eccezione dei concessionari auto (prima il contributo era previsto solo per le imprese di car sharing ed era dimezzato per le imprese di autonoleggio), il raddoppio del contributo previsto per i taxi e Ncc dal Decreto Asset.Chi non ha un'auto da rottamare avrà undi 6.000 euro che sale a 7.500 con Isee sotto i 30.000 euro. Chi rottama un Euro 3 avrà sulla base del reddito fino a 12.500 euro di sconto. Lo stesso meccanismo vale per le i, mentre per le(fascia emissioni 61-135 grammi) l'incentivo sarà tra 1.500 e 3.000 euro e scatterà solo se si rottama (non ci saranno incrementi sulla base del reddito).