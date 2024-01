FAE Technology, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 4,7 euro

Alantra

FAE Technology

(Teleborsa) -hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, con undiper azione e una", visto l'upside potenziale del 38%.Gli analisti evidenziano che gli attributi distintivi di FAE Technology, cruciali per distinguersi dalla concorrenza, includono. Queste qualità rafforzano la posizione di FAE come leader del settore, garantendo un rilievo duraturo e un vantaggio competitivo. L'azienda è, in particolare con l'acquisizione di Elettronica GF. Questo cambiamento strategico allinea FAE con tecnologie avanzate, soddisfacendo le esigenze dei mercati emergenti e posizionandosi per la crescita futura. Inoltre, questa evoluzione consente alla FAE di accelerare l'innovazione, la diversificazione e l'adattamento alle mutevoli esigenze di un panorama guidato dalla tecnologia.Alantra prevede che imostreranno un, trainato sia dalla crescita organica che dal consolidamento di Elettronica GF. Con una struttura dei costi composta principalmente da costi variabili, FAE Technology mira a migliorare l'EBITDA da 3,9 a 12,4 milioni di euro nel 2022-25, con un conseguentedal 9,7% al 12,0% nel 2025.Inoltre, il broker prevede che Elettronica GF potenzi le capacità tecnologiche, contribuendo al miglioramento delle soluzioni integrate. L'approccio disciplinato di FAE Technology al capitale circolante netto e ai requisiti moderati di immobilizzazioni, insieme al pareggio previsto del FCF entro il 2025, suggerisce prospettive finanziarie positive, tra cui lae unViene fatto notare che le azioni, quotate a novembre 2022, sono, passando da 1,5 euro per azione a 3,4 euro per azione, rispetto alla performance del -12% dell'indice FTSE Italia Growth nello stesso periodo.