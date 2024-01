Autorità antiriciclaggio europea, Roma presenterà candidatura il 30 gennaio

(Teleborsa) - Illea ospitare il futuro organismo di vigilanza dell'UE sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ovvero la, presenteranno le loro candidature in un'. L'audizione pubblica è organizzata in modo congiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, e i rappresentanti delle nove città presenteranno le loro offerte e risponderanno alle domande dei deputati e dei rappresentanti del Consiglio.Si tratta della prima volta che leper selezionare la sede di una nuova agenzia dell'UE, dopo la sentenza della Corte UE che ha dato al Parlamento la stessa voce in capitolo del Consiglio nella determinazione delle città che ospiteranno le future agenzie.Le: Roma (Italia), Vienna (Austria); Vilnius (Lituania); Riga (Lettonia); Francoforte (Germania); Dublino (Irlanda); Madrid (Spagna); Parigi (Francia); Bruxelles (Belgio).