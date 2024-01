Snam, Venier: mercato non è preoccupato da possibile shortage di GNL via Suez

Snam

(Teleborsa) -, amministratore delegato didai problemi di transito nel Mar Rosso per le navi che trasportano gas naturale liquefatto (GNL) verso l'Europa."Il volume della domanda invernale è superiore a quelle estiva, quasi il doppio, e per quanto riguarda i prossimi mesi - ovvero la coda invernale - chiaramente, altrimenti i prezzi avrebbero avuto dinamiche diverse. Questo è in relazione sia all'elevato livello degli stoccaggi che abbiamo in Italia e in Europa, ma anche al fatto che l'eventuale limitazione dei cargo a Suez non impedisce l'arrivo, ma rende un po' più lungo il trasporto", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione del piano strategico 2023-2027 , allora sarebbe un aspetto che potrebbe avere la sua influenza", ha aggiunto.- sulla base di capacità programmata -", ha detto in merito all'aumento della capacità di import GNL in Europa. "Oggi l'alternativa è il trasporto via pipeline, e indubbiamente sia Norvegia che Algeria hanno fatto un grande sforzo per compensare i volumi russi. Bisogna vedere quanto siano sostenibili i livelli di volumi che stanno mantenendo".- ha spiegato - A Piombino abbiamo venduto il 90% della capacità per i prossimi 20 anni, e sicuramente è stato un buon segnale, che ha dato evidenza della strategicità di questa infrastruttura per il contesto italiano, ma anche per il mercato".