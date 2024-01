Snam, Venier: sicurezza e transizione energetica sono due lati della stessa medaglia

Snam

(Teleborsa) - "Sicuramente uno degli outcome della COP28 è stato quello di rinforzare il commitment verso la transizione net zero, identificare e mettere al centro l'uscita dei fossil fuels, ma anche il riconoscimento che. In questo, la cattura della CO2 gioca un ruolo fondamentale e il gas naturale - per le sue caratteristiche - è il fuel di transizione". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella conferenza stampa di presentazione del piano strategico 2023-2027 "Oggi come oggi è difficile riuscire a tracciare per ogni paese l'esatta traiettoria per il raggiungimento del net zero - ha spiegato - il mix di soluzione le costruiremo strada facendo, e in questo, in quanto è il fossil fuel a minore impatto, ha ampi utilizzi ed è la risorsa più flessibile"."Se il gas naturale gioca questo ruolo - ha proseguito - è. Come Europa abbiamo affrontato la crisi facendo leva sul contenimento della domanda, l'utilizzo delle infrastrutture esistenti di trasporto gas - anche ottimizzandone l'uso e penso a Norvegia e Algeria - la flessibilità intrinseca del GNL".Secondo Venier, ". L'infrastruttura che trasporta gas offre intrinsecamente una sua flessibilità, perché può portare altre molecole attraverso il ricondizionamento, che rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture - come quelle di generazione elettrica - si fa a minor costo e con minor tempo. Il trasporto gioco ruolo fondamentale, perchè rispetto al trasporto delle CO2 nei campi di stoccaggio attraverso la nave ha un diverso impatto, e trasportare in forma gassosa nei nubi ha meno leakage rispetto alle navi".