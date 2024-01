American Express aumenta dividendo, titolo in rally

American Express

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,50%, dopo aver annunciato previsioni positive ed un aumento del dividendo.Nel quarto trimestre, il gruppo delle carte di credito ha riportato undi 1,93 miliardi di dollari, pari a 2,62 dollari per azione, in salita rispetto agli 1,57 miliardi di dollari, (2,07 dollari per azione) registrati nell’anno precedente. Isono cresciuti dell’11% a 15,8 miliardi di dollari.Per il 2024, American Express prevede una crescita dei ricavi compresa tra il 9% e l’11% e con utili per azione attesi tra 12,65 e 13,15 dollari, oltre le aspettative degli analisti di 12,38 dollari per azione. Inoltre, la società ha annunciato l'intenzione di aumentare il dividendo trimestrale del 17% a 70 centesimi per azione.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,45%, rispetto a +1,87% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 206,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 195,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 217,6.