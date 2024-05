Wall Street positiva, primo taglio dei tassi Fed più lontano

Goldman Sachs

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

utilities

Apple

Intel

American Express

JP Morgan

Salesforce

Merck

Johnson & Johnson

United Health

Ross Stores

Constellation Energy

Qualcomm

Advanced Micro Devices

Workday

Intuit

MongoDB

Atlassian

(Teleborsa) -, dopo le perdite di ieri, innescate dallerispetto alle attese precedenti. Oggi ancheha spostato la previsione sul primo taglio dei tassi da parte della Fed di una riunione, da luglio a settembre; Lo spostamento dei tempi non cambia l'aspettativa di due tagli in totale nel 2024.A pesare sul sentiment del mercato sono stati ieri anche i dati sull'attività commerciale statunitense più forti del previsto. I dati diffusi oggi prima della campanella sembrano confermare questa visione: gliper il mese aprile sono aumentati dello 0,7%, rispetto alle aspettative di un calo dello 0,8%.hanno confermato l'atteggiamento cauto della banca centrale americana in un contesto in cui l'inflazione fatica a scendere e la crescita economica resta solida. Oggi il governatore della Federal Reserveha affermato che i fattori che hanno abbassato il tasso neutrale potrebbero invertirsi.Guardando ai, ilsi attesta a 39.143 punti, mentre, al contrario, l'avanza, arrivando a 5.304 punti (+0,66%). In rialzo il(+1,05%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,66%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,27%),(+1,04%) e(+1,02%).Al top tra i(+1,89%),(+1,76%),(+1,55%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,27%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,21%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.(+9,93%),(+4,95%),(+4,03%) e(+3,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -14,11%. Crolla, con una flessione dell'8,09%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.