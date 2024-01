Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Moncler

Brunello Cucinelli

Campari

Hera

Banca MPS

STMicroelectronics

Leonardo

Banco BPM

GVS

Ferragamo

Tod's

Caltagirone SpA

De' Longhi

Technoprobe

Saras

D'Amico

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo, il giorno dopo che la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che l'Eurotower potrà iniziare a tagliare i tassi in aprile. In luce il settore del lusso in Europa dopo i conti record di LVMH che ha alzato il dividendo.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,086. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.017,9 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 76,39 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,81%.avanza dello 0,32%,avanza dell'1,40%, e in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,28%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,73% sul; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 32.555 punti.In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 26/01/2024 è stato pari a 2,39 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 9,64%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 6,30%.Svettache segna un importante progresso del 5,46%.Vola, con una marcata risalita del 4,39%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,76%.Tra i(+8,30%),(+7,61%),(+3,13%) e(+2,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,34%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%.