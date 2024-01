Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, gettandosi alle spalle le deludentie beneficiando di alcunidavvero positivi, nel lusso e nel settore spirits.Ignorato anche il deludente dato sulla, l'attenzione si concentra ora sull', che sarà letto in vista dellaprossima settimana.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.022,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dell'1,10%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +153 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,79%.avanza dello 0,28%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,34%, e exploit di, che mostra un rialzo del 2,23%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 30.403 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 32.575 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,2%); guadagni frazionali per il(+0,52%).di Piazza Affari, su di giri(+6,9%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,83%.Effervescente, con un progresso del 4,94%.avanza del 2,32%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,80%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,07%),(+8,02%),(+2,84%) e(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,63%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,43%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,39%.