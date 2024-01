Openjobmetis, l'Antitrust approva l'acquisizione di Just On Business

Openjobmetis

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacon riguardo all'operazione che ha ad oggettodell'intero capitale sociale e, quindi, del controllo esclusivo di Just On Business (JOB) da parte di(OPJM), agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan.L'Antitrust osserva che, sotto il profilo merceologico, l'operazione interessa il mercato dell'offerta di servizi di lavoro temporaneo (lavoro interinale), in cui sia l'acquirente che l'acquisita realizzano oltre il 90% del proprio fatturato nazionale. Vengono evidenziate lein tutti mercati in cui è presente e della circostanza che, in tali mercati, le quote post-merger saranno ampiamente inferiori al 15%.Inoltre, nel mercato nazionale della somministrazione di lavoro temporaneo JOB detiene una quota inferiore all'1%, mentre la quota di OPJM è pari all'1-5%. In tale mercato sono, quali, GI Group,, con quote di mercato individuali significativamente superiori a quelle delle parti e, cumulativamente, prossime al 50%.In definitiva, si legge nel provvedimento dell'AGCM, l'operazione in esame "non appare nel suo complesso suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza,interessati".