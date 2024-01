Fed, Intesa: FOMC potrebbe ancora "prendere tempo"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dallaè possibile attendersie il. Il comunicato, e i toni della conferenza stampa, dovrebbero riconoscere la tenuta migliore del previsto del ciclo, sottolineando al contempo che la strada per riportare l'inflazione in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi è ancora lunga (soprattutto per la resilienza dei servizi abitativi e dei servizi core ex-abitazioni); inoltre, la comunicazione potrebbe ribadire che persiste un eccesso di domanda sul mercato del lavoro. Lo scrivono gli economisti della Direzione Studi e Ricerche diin vista della riunione della banca centrale statunitense di questa settimana.Verosimilmente, nella conferenza stampa,mantenendo un approccio dipendente dai dati e "riunione per riunione". I dati sul CPI, sui consumi e sul mercato del lavoro (crescita occupazionale e dinamica salariale) non convincono alcuni membri del FOMC che sono intervenuti più volte nelle ultime settimane mettendo in luce come un allentamento prematuro della politica monetaria possa mettere a rischio i progressi fatti sul fronte inflattivo. In sintesi, "vi èdel primo taglio e sull'entità totale dei ribassi quest'anno", scrivono gli economisti Mario Di Marcantonio e Paolo Mameli. Il FOMC "resta, inoltre, diviso sulla modalità e tempistica della riduzione del bilancio", viene sottolineato.L'analisi di Intesa Sanpaolo conduce all', e che unovvero più tardi di quanto attualmente (e testardamente) scontano i mercati. Solo in caso di calo più rapido del previsto dell'inflazione (guardando soprattutto al PCE core, e all'inflazione nei servizi), e/o di "hard landing" dell'economia e sensibile rallentamento del mercato del lavoro (con riferimento non solo al ritmo di creazione di nuovi occupati ma anche alla dinamica salariale), è possibile pensare a tagli dei tassi prima di giugno.