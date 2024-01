Inflazione e tensioni internazionali frenano la crescita: +0,4% nel 2024

(Teleborsa) - L’aumento dell’e deiha, per ora, provocato un rallentamento della crescita, ma non una recessione. Il 2023 si chiude con una crescita media del PIL dello 0,7%, che sarà seguita da un ulteriore rallentamento al +0,4% nel 2024, per la prosecuzione della debolezza deidelle famiglie a causa dell’elevato livello dei prezzi e della perdita didei salari, cui si sommerà il venir meno degli effetti espansivi del. Solo nel, con un +0,9%, il PIL tornerà a crescere sui(+0,8% nel 2026). Sono alcune delle evidenze principali sulle prospettive dell’economia italiana per il triennio 2024-2026 contenute nelelaborato dain collaborazione conSi tratta di valori significativamente meno ottimistici di quelli contenuti nella, che prevede, per il triennio, incrementi rispettivamente dell’1,2%, 1,4% e 1,0%. L’inflazione, che nel 2023 ha chiuso con un +5,8% tendenziale, è prevista convergere stabilmente verso il 2% (2,5% nel 2024; 2% nel 2025) al netto di nuove spinte inflazionistiche che potrebbero derivare da una possibile rincorsa tra prezzi e salari e da un’estensione del conflitto in, con riflessi sui prezzi delle materie prime. Al proposito, per l’l’indice Prometeia-APPIA, relativo ai prezzi delle commodities che influiscono sui costi di produzione, prevede, a scenario attuale, una prosecuzione della flessione dei prezzi anche nel 2024, ma molto più contenuta (-5,3%) rispetto al -25,5% a consuntivo 2023; pesano le quotazioni del petrolio ancora elevate e quelle del gas strutturalmente superiori rispetto al passato, insieme con la crescente domanda di metalli per la transizione e la persistente debolezza dell’Euro.Sul fronte degli, l’attuazione del, con un flusso addizionale di oltre 20 miliardi ogni anno dal 2024 al 2026, trainerà gli investimenti pubblici inche, però, non riusciranno a compensare gli effetti del venir meno del Superbonus, con una flessione dei volumi del 6,2% a consuntivo 2023 e prevista accentuarsi nel 2024 (-12,6%).“Il Rapporto annuale prodotto da Legacoop in collaborazione con Prometeia – ha affermato, Presidente di Legacoop – è giunto alla quinta edizione e negli anni scorsi ha evidenziato una grande sintonia tra gli andamenti del Paese e quelli del nostro sistema di imprese cooperative. Oggi, purtroppo, questa sintonia è elemento di preoccupazione". "Questa situazione congiunturale, complessa sotto ogni punto di vista, non deve tuttavia farci scordare quel che abbiamo visto con chiarezza solo fino a pochi mesi fa, e che i numeri, peraltro, non smettono di ricordarci: l’Italia è un paese daisolidi e dalleineguagliabili, e il suo, tra cui si annoverano le nostre cooperative attive in ogni settore, è capace, se indirizzato con politiche industriali adeguate e tempestive, di slanci tanto improvvisi quanto intensi", ha però aggiunto.Lo studio contiene anche un focus sugli squilibri che provocherà lain atto, con la sua profonda influenza sulla numerosità e le caratteristiche delle persone che entreranno e usciranno dal mercato del lavoro. La, che ha raggiunto il picco di 60 milioni e 345mila abitanti nel 2014, da allora è diminuita di circa 1,5 milioni. Quella in età lavorativa (15-64 anni) è diminuita di 1,8 milioni dal 2012, nonostante il contributo dell’immigrazione che non ha pienamente compensato la dinamica dovuta al calo dei tassi di natalità e all’aumento dei tassi di mortalità.Il rapporto di AreaStudi Legacoop e Prometeia stima untra coloro che entrano nele coloro che escono di 100mila persone in media tra il 2023 e il 2030. Con differenze legate al. Il saldo negativo è più ampio tra i lavoratori con basso livello di istruzione (sia maschi che femmine), mentre tra quelli con istruzione secondaria superiore il numero di individui in entrata sembra approssimativamente sufficiente a compensare i lavoratori in uscita. Saldo positivo, invece, nel caso di istruzione universitaria, soprattutto per le