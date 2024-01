Italia, PIL in aumento dello 0,7% nel 2023. Variazione acquisita 2024 a +0,1%

(Teleborsa) - L'Istat ha stimato che neldel 2023 il, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente (contro attese degli analisti per un +0%) e dello 0,5% in termini tendenziali (contro attese degli analisti per un +0,3%)Il quarto trimestre del 2023 ha avuto trein meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al quarto trimestre del 2022.Laè la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e di un aumento sia nell’industria sia nei servizi. Dal lato della domanda, si stima un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta.Nelil PIL, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è(nel 2023 vi sono state due giornate lavorative in meno del 2022). L'Istat sottolinea che i risultati dei conti nazionali annuali per il 2023 saranno diffusi il prossimo 1 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 5 marzo.Laè pari a +0,1%.